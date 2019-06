Argentina desinfla a Venezuela y chocará con Brasil en semis

El gol de taco de Lautaro Martínez y la anotación de Giovani Lo Celso tras un fallo monumental del arquero Wuilker Farílez le dieron a Argentina la victoria el viernes 2-0 ante Venezuela y disputará la semifinal de la Copa América contra su clásico rival Brasil.

Con su astro Lionel Messi entregada a funciones de marca, la Albiceleste cedió el balón pero fue más efectiva. Argentino no brilló y tampoco sufrió ante un rival al que no había podido vencer en los tres últimos cruces.

Argentina is moving on! 🇦🇷 pic.twitter.com/egh7N1Dxnu

Desde el primer minuto, el equipo conducido por Lionel Scaloni salió a buscar el gol, con la inyección anímica de una mayoría argentina en el estadio Maracaná, con 50,000 asistentes.

Encontró el primer gol a los 10 minutos mediante Martínez al empujar de taco un balón dejado a la deriva por su compañero Sergio Agüero. Y le dio la estocada final cuando Lo Celso aprovechó a los 74 el rebote dejado por Faríñez, el arquero de 21 años de la Vinotinto.

Argentina le imprimió vértigo a su juego con pases largos al sector de ataque, otra vez con el tridente Martínez, Messi y Agüero en campo. En el mediocampo, el mediocampista Leandro Paredes se encargó de administrar la pelota con criterio.

El gol llegó rápido. Tras un córner argentino, la pelota quedó bollando dentro del área y Agüero remató débilmente, sin destino. Martínez tuvo fortuna entre camisetas propias y rivales al encontrarse con la pelota en el centro del área y la desvió magistralmente con un taco hacia el fondo del arco.

Abajo en el marcador, Venezuela no tuvo otra remedio que adelantar líneas y darle más compañía a José Salomón Rondón, quien había iniciado el partido parado como único delantero. Pese a que el conjunto de Rafael Dudamel tuvo más la pelota, si acaso generó un par de ocasiones de peligro en el arco de Franco Armani.

Fue una buena noticia para el conjunto de Scaloni, que en los partidos de la fase de grupos había padecido cada vez que le llegaban atrás.

Venezuela tuvo su primera oportunidad a los 39 minutos, con un cabezazo de Jhon Chancellor que pasó a penas por encima del travesaño.

We're here for the South American showdown. pic.twitter.com/RH9F8YKTyF

— ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2019