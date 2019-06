LeBron James le cede el número 23 a su nuevo compañero de equipo Anthony Davis

El número 23 ya no estará en la camiseta de la estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, ya que decidió que no lo utilizará en la próxima temporada para cederlo a su nuevo compañero de equipo Anthony Davis.

Según fuentes de Yahoo Sports, LeBron James decidió ceder el número 23 que ha utilizado por los pasados años, sin embargo no se ha revelado cuál será su nuevo número.

Only time LeBron didn’t wear No. 23 in the NBA pic.twitter.com/yxQ5pIKVru

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 27, 2019