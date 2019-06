Donald Trump arremete contra estrella de la selección de fútbol de Estados Unidos

El presidente Donald Trump criticó el miércoles a la estrella de la selección de fútbol femenil de Estados Unidos, Megan Rapinoe, luego de que se publicó en las redes sociales un video grabado hace meses en el que la jugadora usa una expresión soez para decir que no visitaría la Casa Blanca si el equipo ganaba el Mundial femenino que se lleva a cabo en Francia.

“Megan nunca debería de faltarle el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera. Sobre todo, después de que se han hecho muchas cosas para ella y para el equipo”, tuiteó el mandatario.

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F…ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019