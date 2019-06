Kevin Durant confirma que fue operado tras sufrir lesión

View this post on Instagram

What’s good everybody I wanted to update you all: I did rupture my Achilles. Surgery was today and it was a success, EASY MONEY My road back starts now! I got my family and my loved ones by my side and we truly appreciate all the messages and support people have sent our way. Like I said Monday, I'm hurting deeply, but I'm OK. Basketball is my biggest love and I wanted to be out there that night because that’s what I do. I wanted to help my teammates on our quest for the three peat. Its just the way things go in this game and I'm proud that I gave it all I physically could, and I'm proud my brothers got the W. It's going to be a journey but I'm built for this. I’m a hooper I know my brothers can get this Game 6, and I will be cheering with dub nation while they do it.

A través de la red social Instagram, Durant, confirmó que ya fue operado y publicó una fotografía en el hospital.

El baloncelista aseguró que cuenta con el apoyo de su familia ante este difícil momento.

"Tengo a mi familia y a los míos de mi lado y verdaderamente apreciamos todos los mensajes de apoyo que nos han enviado", añadió.

En el texto publicado en la red social, Durant, aseguró que los Golden State Warriors harán todo lo necesario para ganar el sexto juego de la serie final e indicó que los estará apoyando.

Los Golden State Warriors reciben este jueves a los Toronto Raptors para el sexto juego de la serie donde impedirán que estos ganen el campeonato en casa ajena.