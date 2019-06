Dura poco el regreso de Kevin Durant a la final

El delantero de los Golden State Warriors, Kevin Durant, tuvo que salir del quinto partido contra los Raptors de Toronto tras caer nuevamente al suelo y al parecer agravar la lesión en la pantorrilla que lo mantuvo sin poder jugar por los pasados cuatro partidos.

Durant regresó a tratar de salvar a los Warriors de caer ante los Raptors de Toronto quienes lideran la serie 3-1 y con una victoria podrían ganar el campeonato de la NBA.

En 12 minutos, Durant aportó 11 puntos y capturó dos rebotes para sus Warriors de Golden State.

Enfrentando una posible eliminación, los Warriors decidieron que Durant estaba lo suficientemente sano para jugar en el quinto partido de la Final de la NBA el lunes por la noche. El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, hizo el anuncio alrededor de 90 minutos antes del salto inicial, al decir que Durant estará en la alineación titular.

Los Warriors llegan al desafío abajo por 3-1 ante los Raptors de Toronto en la serie por el título, lo que significa que sus esperanzas de un tercer campeonato de la NBA consecutivo están al borde del abismo. Durant no ha jugado desde que sufrió un tirón en el músculo de la pantorrilla en el quinto encuentro de las semifinales de la Conferencia del Oeste contra Houston.

Durant pasó alrededor de 25 minutos en la cancha antes de dejar el final de la sesión de tiros de los Warriors para continuar el tratamiento. Aparentemente no hubo retroceso.

Durant recibió el permiso para reanudar los entrenamientos de lleno por parte del cuerpo médico de los Warriors luego del cuarto partido de la Final de la NBA y entrenó con el equipo el domingo por primera vez desde su lesión. Promedió 26,0 puntos por encuentro para los Warriors durante la temporada regular y 34,2 unidades en 11 juegos de playoffs antes de lastimarse.

Durant fue el Jugador Más Valioso de la Final de la NBA, cuando Golden State capturó los títulos en 2017 y 2018. Se ha perdido los últimos nueve partidos de Golden State. Los Warriors tienen marca de 6-3 en esos compromisos.

El entrenador de los Raptors, Nick Nurse, advirtió que su equipo se ha preparado para el regreso de Durant por algún tiempo, y analizó algunas jugadas del astro durante su sesión de estudio de video del lunes, para abordar algunos puntos finales.

Kevin Durant appears to aggravate his calf injury and heads to the locker room early in the second quarter. pic.twitter.com/VXu3SmTS8Y

— SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2019