David Ortiz es trasladado a Boston tras ser herido de bala

David Ortiz salió el lunes de su natal República Dominicana, a bordo de un avión-ambulancia con destino a Boston, un día después de que el extoletero de los Medias Rojas fue emboscado por un hombre que le dio un tiro en un bar, informaron las autoridades.

El deportista retirado de 43 años se encontraba estable en la unidad de terapia intensiva de una clínica en Santo Domingo, donde los médicos le extirparon la vesícula y parte de los intestinos, informó Leo López, portavoz de Ortiz.

López, dijo que el hígado del toletero también resultó lesionado por el ataque del domingo.

