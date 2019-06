Tenista Ashleigh Barty gana primer grand slam en Francia

Ashleigh Barty decidió alejarse del tenis en 2014 para probar suerte con el cricket. Tras dos años de ausencia, la australiana regresó a la Gira de la WTA.

Esa última decisión rindió frutos el sábado, con el primer título de Barty en un torneo de Grand Slam.

Barty, 8va preclasificada, tomó el control del duelo desde el inicio de la final del Abierto de Francia y nunca aflojó el paso. Arrolló 6-1, 6-3 a la checa Marketa Vondrousova, de 19 años.

“Hoy jugué el partido perfecto”, dijo Barty. Efectivamente, sobre todo en el comienzo.

Tomó una delantera de 4-0 y demostró que había aprendido la lección luego de dilapidar una ventaja de 5-0 en el primer parcial de su duelo de cuartos de final frente a otra adolescente, la estadounidense Amanda Anisimova, de 17 años. Esta vez, supo mantenerse adelante.

Cerró el encuentro con una ventaja de 27-10 en winners, ante una dubitativa Vondousova. Ninguna australiana había ganado el trofeo en Roland Garros desde Margaret Court en 1973.

