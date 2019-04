Mónica Puig continúa en forma y clasifica a semifinales en Charleston

Mónica Puig mantuvo la buena forma y logró clasificar ayer en la noche a las semifinales del Abierto Volvo Car en Charleston venciendo a la estadounidense Danielle Collins en los cuartos de final

Los dos rápidos sets finalizaron en 6-3 y 6-2.

La Pica Power, que no ha perdido ningún set en los cuatro partidos disputados, no le dio oportunidad alguna a su rival con los backhand que picaban justo en las líneas y en las zonas más alejadas de la cancha.

"Tengo que seguir peleando y creyendo en mí misma. Tengo que creer", comentó Puig en sala de prensa. Minutos antes, todavía en cancha, la tenista dijo que intentó seguir jugando como lo había hecho anteriormente, y agradeció al público —donde también habían boricuas presentes.

La olímpica pudo medirse a Collins luego de un gran triunfo en dos sets de 6-2, 7-5 sobre la bielorrusa Arena Sabalenka, número 10 en el ranking WTA y tercera sembrada de este torneo.

La Pica Power se medirá a la estadounidense y número 10 del mundo, Madison Keys. Será la quinta vez que ambas se enfrentan, siendo la última en el Roland Garros francés del 2016 donde Keys venció.

La estadounidense tiene como entrenador a Juan Todero, quien hasta hace poco era el coach de Puig.

Esta es la primera semifinal de la puertorriqueña desde New Haven en agosto del 2018.

"The only thing I want to say is 'woohoo!'"@MonicaAce93 is pumped to be in her first semifinal of the season at the @VolvoCarOpen! pic.twitter.com/ERUHmHNmaI

— WTA (@WTA) April 6, 2019