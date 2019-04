LeBron se baja del Mundial de China

El próximo Mundial de Básquetbol de China no contará con la presencia del histórico LeBron James, quien renunció de participar en la cita para dedicar su tiempo a una de sus más importantes aventuras fuera del parquet.

La estrella de Los Ángeles Lakers tomó la decisión de no formar parte del equipo que convoque el técnico estadounidense Greg Popovich ¿la razón? La no clasificación a playoffs lo motivó a que el periodo de vacaciones se lo dedicará al rodaje de la película Space Jam 2, la secuela del film que protagonizó Michael Jordan en los años 90.

Dado que los Lakers quedaron fuera de la postemporada, James reconoció hace unos días en The Atlantic, que "me gusta todo lo relativo a Pop (Gregg Popovich), pero este no es un buen verano para mí", por lo que su ausencia de la cita en Asia que se disputará en septiembre es prácticamente un hecho.

De esta forma, el alero de 34 años nuevamente será baja de la selección de Estados Unidos, al perderse los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y los Mundiales de Turquía en 2010 y España en 2014. No obstante, el basquetbolista no descarta la opción de asistir a Tokio 2020. "Es una posibilidad. Me gustan los Juegos. Dependerá de cómo me sienta", señaló.