Famoso baloncelista Kristaps Porzingis es investigado por una presunta violación

El jugador letón, Kristaps Porzingis del equipo Dallas Mavericks es investigado por la policía de Nueva York debido a una demanda por violación interpuesta por una mujer de 20 años. La mujer presentó la denuncia el pasado jueves y de acuerdo con información publicada por el diario New York Post, los investigadores del caso consideran verosímil la versión de la mujer.

Según el rotativo la denunciante admitió que negoció un acuerdo con Porzingis a cambio de 68 mil dólares para mantenerse en silencio, sin embargo, la negociación no proliferó por lo que la mujer decidió acudir a las autoridades un año después de los hechos.

El ataque habría ocurrido el 7 de febrero de 2018 en el edificio Sky en Midtown West en Nueva York, donde eran vecinos, en su denuncia la mujer manifestó que el jugador -en ese entonces de los Knicks- la visitó en su apartamento alrededor de las dos de la mañana y fue ahí cuando Porzingis la sujetó y la violó.

La División de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York está a cargó de la investigación del caso. La joven también mencionó que el dinero que negociaba con Porzingis sería destinado para pagar la matricula universitaria de su hermano.

Porzingis de 23 años fue traspasado de los Knicks a los Mavericks el pasado 31 de enero, sin embargo, no debutará hasta la siguiente temporada debido a que aún se encuentra en recuperación tras sufrir una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda en un partido ante Milwaukee Bucks.

Por su parte, Mark Cuban, propietario de los Mavericks, manifestó que el equipo está al tanto de la acusación, sin embargo, dijo que fue instruido “por las autoridades federales a no comentar al respecto”.

On the February trade call to finalize the Dallas-New York deal, the Knicks informed the Mavericks of the pending rape allegation against Kristaps Porzingis, league sources tell ESPN. The league office had been previously made aware of the allegations.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 31, 2019