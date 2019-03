Harden y Capela llevan a Rockets a triunfo fácil

A Chris Paul no le preocupaba que Houston siguiera con problemas para atinar sus disparos.

“En la primera mitad no logramos nada”, reconoció. “Miramos y nos dimos cuenta de que estábamos empatados o a veces abajo por dos puntos. Pero una vez que comenzamos a frenar a los rivales pudimos resolver el partido con un amplio margen. Siempre lo he dicho: ‘si no atinamos disparos, más vale que evitemos que nos los hagan’”.

James Harden sumó 31 puntos y 10 asistencias, para que los Rockets de Houston hilvanaran su tercer triunfo consecutivo, al aplastar el martes 121-105 a los Hawks de Atlanta.

Clint Capela sumó 26 unidades y 11 rebotes por los Rockets, que han ganado 12 de 13 partidos y acumulan 10 triunfos en sus últimos 13 compromisos como visitantes.

Este duelo fue desigual. Los Hawks fueron liderados por Trae Young, quien contabilizó 21 puntos y 12 asistencias, y por John Collins, quien añadió 20 tantos y 10 rebotes.

Pero Atlanta evidenció que es un equipo en reconstrucción, probablemente encaminado a la lotería del draft de la NBA.

Houston es en cambio tercero de la Conferencia del Oeste y cuenta con el poderío de varias estrellas.

Harden, líder anotador de la liga, busca ser el primer jugador desde Michael Jordan (1988-89) en promediar al menos 30 puntos, siete asistencias, seis rebotes y un par de robos. Atlanta no tuvo respuesta para la actuación de Harden durante buena parte del encuentro.

El mes pasado, Paul se unió a Oscar Robertson, Magic Johnson, John Stockton y Jason Kidd como los únicos jugadores con al menos 17.000 puntos, 9.000 asistencias y 4.000 rebotes de por vida. El martes, sumó 13 unidades, 11 asistencias, tres robos y sólo un balón perdido.

“Cada noche realizamos casi todos los disparos que queremos”, dijo Paul. “Es cuestión de si entran o no. Simplemente tratamos de hacer la transición a la defensa y acelerar el ritmo, y sentimos que podemos hacer disparos”.

