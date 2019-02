El histórico Michael Jordan celebra su cumpleaños 56

Para miles de aficionados en el mundo Michael Jordan es el mejor basquetbolista de todo el orbe y justo en el marco del Juego de las Estrellas está festejando su cumpleaños número 56.

A pesar de que Jordan se retiró en 2003 nunca ha podido alejarse totalmente de su máxima pasión, actualmente es dueño de los Hornets de Charlotte y este fin de semana funge como anfitrión del Juego de Estrellas.

Jordan consiguió seis títulos de la NBA y en el mismo número de ocasiones fue nombrado como el Jugador Más Valioso, no obstante, sus capacidades lo llevaron a formar parte de la Selección Olímpica de Estados Unidos donde consiguió dos medallas de oro en los cotejos celebrados Los Angeles 1984 y Barcelona 1992.

Sus mayores glorias en la NBA las consiguió con los Bulls de Chicago, donde tuvo doss etapas, la primera de 1984 a 1993 año en que anunció su retiro tras el asesinato de su padre, luego de pasar un año jugando béisbol el ’23’ regreso a las duelas con Chicago durante tres temporadas más y en 1999 anunció nuevamente su retiro.

Luego de dos años como directivo de los Wizards de Washington, en 2001 nuevamente regreso a jugar, ahora con los Wizards. Fue en el 2003 cuando anuncio su retiro definitivo.

Happy Birthday to the man who hit the game-winner for @UNC_Basketball in the 1982 National Championship… Michael Jordan! 🐐 pic.twitter.com/WcAI5UR0X7

— NCAA March Madness (@marchmadness) February 17, 2019