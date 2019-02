Inicio sólido del sóftbol femenino universitario

El torneo de sóftbol femenino tuvo un jueves inaugural sólido con cuatro partidos en el calendario, donde se empezó a observa una competencia aguerrida en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Este fue el caso del partido de las cuatro veces campeonas Cocodrilas de la Universidad Metropolitana (UMET) con las visitantes Pioneras de la Pontificia Universidad Católica, que se abrió en la sexta entrada y las locales ganar 7-2.

En el sexteo episodio el partido favorecía por el mínimo a la UMET, 3-2, resistiendo a un equipo pionero aguerrido y mejorado. La bateadora designada Fernanda Espinosa conectó cuadrangular solitario para darle un respiro y voto de confianza a la pizarra, 4-2.

Tres errores y bases por bolas metieron en problemas a las visitantes ponceñas, aprovechando la primera base de la UMET, Janiliz Rivera, para aportar con bombo de sacrificio dos carreras (6-2). La gemela guardabosque Marie Collazo hizo toque que, por mala defensa de las Pioneras, la UMET anotó su séptima carrera poniendo el marcador 7-2.

La lanzadora ecuatoriana Susi Solis lanzó de principio a fin para ganar su primer partido de la temporada. La jugadora más valiosa fue la campo corto Luz Feliciano con dos dobles y recibió dos bases por bola.

La candela en la IUPI favoreció a las locales, Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Río Piedras. La novena roja y blanca dejó en el terreno 3-2 a las rivales-hermanas Juanas del Colegio de Mayagüez.

Por su parte, las Pitirres de la Universidad del Este aseguraron su primer triunfo, 6-2, sobre las Búhas de la UPR de Humacao.

En el sur bajo un sol candente, las subcampeonas Tigresas de la Universidad Interamericana dieron el primer nocaut 10-0 a las Jaguares de la UPR de Carolina.

El torneo continuará el próximo viernes, 22 de febrero: UMET vs. UPR Río Piedras, 1:00 p.m., UPR de Río Piedras; Interamericana vs. Católica, 5:00 p.m., Católica, Ponce; UPR de Humacao vs. Colegio, 5:00 p.m., Colegio; y, UNE vs. UPR de Carolina, 7:00 p.m., parque Roosevelt de San Juan.