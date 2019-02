Resumen NBA: Clippers remontan 28 puntos para derrotar a Boston y Lakers tendrán reunión sobre cambios en el equipo

La última jornada de la NBA tuvo un gran upset cuando los LA Clippers superaron un déficit de 28 puntos y vinieron de atrás para dejar plantados a los Boston Celtics en su propia cancha, provocando los abucheos del público.

Además, el presidente de Los Angeles Lakers, Magic Johnson, adelantó que se reunirá con el equipo para calmar las molestias luego de que no lograran adquirir al cotizado Anthony Davis a sus filas durante el último período de cambios.

Conozca el Resumen NBA del sábado, 9 de febrero, de 2019.

Clippers remontan 28 puntos para derrotar a Celtics 123-112

Montrezl Harrell forzó dos pérdidas de balón en los dos últimos minutos y Patrick Beverly encestó un par de triples ante la banca de Boston para ayudar a unos reforzados Clippers de Los Ángeles a dar la vuelta el sábado a una desventaja de 28 tantos en la primera mitad para acabar imponiéndose por 123-112 a los Celtics.

Un partido después de que los Lakers remontaron 18 puntos para ganar con una canasta de Rajon Rondo sobre la chicharra —y seis días después de la victoria de los Patriots sobre los Rams en el Super Bowl— los Clippers convirtieron los cánticos de "¡Ganen a Beat L.A.!" en abucheos. El colapso de los Celtics coincidió con la pérdida de Kyrie Irving, que tuvo que abandonar la cancha por un esguince de rodilla en el segundo cuarto, cuando el partido parecía encaminado.

They did it again. pic.twitter.com/K6QSsapnIQ — LA Clippers (@LAClippers) February 10, 2019

Harrell terminó con 21 tantos, Danilo Gallinari aportó 19 y 10 rebotes y Landry Shamet, fichado a última hora en el mercado invernal, sumó 17 puntos.

Gordon Hayward aportó 19 tantos a la cuenta de Boston, y Jayson Tatum y Terry Rozier convirtieron 16 cada uno. Tras lograr su mayor anotación de la temporada en una primera mitad, los Celtics cosecharon su peor cuarto del curso y perdieron en su estadio ante un equipo de Los Ángeles por segunda fecha al hilo.

El dominicano Al Horford anotó seis puntos, capturó siete rebotes y repartió cinco asistencias en 32 minutos de juego con los Celtics.

Magic Johnson hablará con sus jugadores sobre fase de cambios

Magic Johnson tiene previsto dirigirse a los jugadores de los Lakers de Los Ángeles para ayudarles a dejar atrás los disgustos durante la reciente fase de transferencias en la NBA.

“Es parte del negocio, es parte de ser deportista profesional”, dijo Johnson el sábado. “Voy a abrazarlos y decirles que debemos estar unidos y que nuestro objetivo continúa al alcance: clasificar a la postemporada”.

El presidente del equipo y miembro del Salón de la Fama conversó con la prensa en la Universidad Estatal de Michigan, donde él y el equipo campeón universitario de 1979 fueron homenajeados antes del triunfo de los Spartans, novenos en la clasificación, sobre Minnesota.

Magic Johnson plans to hug Lakers players after the drama surrounding the NBA trade deadline.@LarryLage https://t.co/b1CnLdXqPK pic.twitter.com/2mVl9ZDnmI — AP Sports (@AP_Sports) February 10, 2019

Los Lakers pretendían adquirir al superastro de Nueva Orleáns, Anthony Davis, que estaba molesto con su equipo, en tanto que muchos jugadores de Los Ángeles fueron mencionados como posibles canjes antes del último día de transferencias. Al final, el equipo transfirió a Michael Beasley, Ivica Zubac y al novato Svi Mykhailiuk en un par de canjes por Reggie Bullock y Mike Muscala.

“Adoro nuestro equipo. Adoro a los jugadores”, declaró Johnson. “Es una parte difícil de nuestro negocio que lo mencionen a uno como canjeable en las conversaciones, o que lo canjeen. Es una parte difícil del deporte profesional, sin embargo, los jugadores salieron unidos y dieron un gran partido contra Boston. Mi trabajo es garantizar que mantengamos la unidad del equipo y la concentración en el objetivo de alcanzar los playoffs”.

Los Lakers, que están en décimo lugar en la Conferencia del Oeste, enfrentan el domingo a Filadelfia.

Otros resultados

Utah Jazz 125-105 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 105-90 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 129-120 Atlanta Hawks

Toronto Raptos 104-99 New York Knicks

Washington Wizards 134-125 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 99-90 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 117-112 Houston Rockets

Orlando Magic 103-83 Milwaukee Bucks