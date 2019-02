Resumen NBA: Pistons propinan 15ta derrota seguida a Knicks y Anthony Davis regresa en grande

Luego de terminar la fecha límite para realizar cambios en la liga, la jornada de ayer en la NBA continuó como de costumbre y con la derrota número 15 en fila para los Knicks de Nueva York.

Asimismo, después de no ser canjeado en este período, Anthony Davis salió a cancha y destrozó a los Timberwolves de Minnesota con 32 puntos.

Vea el Resumen NBA:

Pistons propinan a Knicks su 15ta derrota en fila

Andre Drummond tuvo 29 puntos y 20 rebotes, y los Pistons de Detroit propinaron a Nueva York su 15ta derrota en fila, al derrotar el viernes 120-103 a los Knicks.

Los Knicks vinieron de atrás de un déficit de 21 puntos en el segundo cuarto y empataron el juego en el tercero, pero Detroit evitó una repetición de su colapso de la semana pasada contra los Clippers de Los Ángeles, cuando los Pistons perdieron después de estar arriba por 25.

Blake Griffin anotó 26 unidades para los Pistons, que canjearon a Reggie Bullock y Stanley Johnson en convenios sobre la fecha límite, pero mantuvieron a suficientes de sus jugadores principales para que un sitio en la postemporada aún sea factible.

Los Knicks han perdido 28 de sus últimos 30 encuentros y lucieron superados al inicio contra Detroit, al ponerse atrás 21-5. El marcador estaba 41-22 luego de un cuarto, y los Pistons ganaban 63-54 al descanso. Drummond logró 20 puntos al medio tiempo.

Nueva York se mantuvo en la pelea en el tercero, pero Detroit eventualmente se recuperó, con ventaja de 89-84 luego de tres periodos y colocando la distancia en doble dígito relativamente rápido en el último.

Dennis Smith Jr. anotó 31 puntos para los Knicks.

Pelicans le ganan a Timberwolves de Minnesota 122-117

Anthony Davis tuvo 32 puntos, nueve rebotes y tres bloqueos en 25 minutos para ayudar a los Pelicans de Nueva Orleáns a ganarla a los Timberwolves de Minnesota 122-117 la noche del viernes.

Jrue Holiday aportó 27 puntos y nueve asistencias y Kenrich Williams ayudó con 19 puntos. Ambos lideraron la ofensiva de los Pelicans en el cuarto período cuando Davis quedó en la banca. En su lugar jugó Julius Randle.

Karl-Anthony Towns tuvo 32 tanto para Minnesota y com su ayuda los Timberwolves llegaron a acercarse 114-112 en el último minuto. Pero Randle respondió con una cesta desde dentro del área y agarró un rebote de Towns faltando 16 segundos.

Davis anotó 10 puntos en los primeros siete minutos del partido y para el intermedio había acumulado 24. Para la mitad del tercer período llevaba 30. Andrew Wiggins aportó 23 tantos para Minnesota.

Randle y Time Frazier cada uno aportó 12 puntos para Nueva Orleáns, que lleva dos victorias seguidas.

Otros resultados:

Philadelphia 76ers 117-110 Denver Nuggets

Washington Wizards 119-106 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 125-106 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 122-107 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 117-107 Phoenix Suns

Sacramento Kings 122-96 Miami Heat