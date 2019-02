Gatos vaticinan al ganador del Super Bowl 2019 en un divertido video

Desde hace varios años los animales se han convertido en los adivinadores de distintos eventos deportivos, y el Super Bowl LIII no es la excepción.

Cuando fue el Mundial Rusia 2018, el gato Aquiles se encargó de vaticinar quiénes ganarían cada encuentro y el evento deportivo de este año también tiene sus estrellas de cuatro patas.

Un video de YouTube muestra a unos felinos que la tienen muy clara para anunciar quién ganará el partido entre Los Angeles Rams y New England Patriots en el estadio Mercedes Benz en Atlanta.

The @Patriots . The @RamsNFL . Super Bowl LIII in Atlanta is SET.

El video inicia recordado cuando un gato color negro le atinó a que Philadelphia Eagles ganaría el partido más esperando del fútbol americano.

¿Cómo lo logró? Pues él en la caja de arena con la imagen del equipo. Para esta edición se colocaron dos cajas con los símbolos de los estadounidenses que están en la final.

Los gatos entraron en escena para hacerse famosos con sus predicciones. En la grabación de YouTube se ve ingresar a varios felinos y pasear por el lugar.

De pronto llega el turno de un gato color caramelo. Mira a la cámara y tras pensarlo algunos minutos decide ingresar a la caja con el logo de los New England Patriots. Primer punto para ellos.

Luego aparece otro animal de color negro para hacer su predicción. Él está seguro que el duro choque deportivo de la NFL será ganado por el equipo liderado por Tom Brady. 2-0 para los Patriots.

Según los gatos adivinos de este video de YouTube, el Super Bowl 2019 ya tiene vencedor.

Todos los años, Animal Planet hacen su versión del evento deportivo llamado “Puppy Bowl” .

Este consiste en ver a varios perritos jugando en una sala de juegos decorada al estilo de un estadio de futbol americano.

Los cachorros cuentan con pelotas, peluches y más juguetes para divertirse en el estadio miniatura, todos ellos son de albergues que buscan hogar.

Mientras juegan, comentaristas hacen seguimiento de sus “pases” describiéndolas como el partido.

This is Sierra! She loves to one two step.#PuppyBowl #PuppyBowlXV pic.twitter.com/wRz4bgJ6nt

— Animal Planet (@AnimalPlanet) February 3, 2019