Djokovic sacó a pasear y demolió a Nadal para ganar su séptimo Abierto de Australia

Novak Djokovic hizo historia al ganar su séptimo Abierto de Australia, su tercer título consecutivo de Grand Slam, luego de derrotar a Rafael Nadal por 6-3, 6-2, 6-3 en la final del Rod Laver Arena.

El tenista serbio, número 1 del mundo, conquistó su 15to major. Por delante de él están Roger Federer, con 20, y su víctima en Melbourne Park, que atesora 17.

"I only can say one thing: I'm going to keep fighting hard, I'm going to keep working hard to be a better player."@RafaelNadal is an inspiration 🙏#AusOpen pic.twitter.com/mABAoVAWYk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019