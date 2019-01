Manny Pacquiao retiene título de peso welter con decisión unánime sobre Adrien Broner

Manny Pacquiao demostró el sábado que le queda mucho por pelear pese a haber cumplido ya 40 años.

Si su dominante triunfo sobre Adrien Broner propiciará la revancha ante Floyd Mayweather, sin embargo, es una cuestión pendiente.

Con Mayweather siguiendo el combate en el recinto, Pacquiao mostró destellos de su antigua velocidad en una victoria unánime a 12 asaltos sobre Broner para retener con facilidad su título de campeón del peso welter. Fue el triunfo número 61 de la remarcable carrera del filipino, que ha ganado cinturones en ocho categorías distintas.

Y descartó cualquier idea de retirada tras 24 años como profesional. "El viaje de Manny Pacquiao continuará", dijo.

En su primera pelea tras cumplir 40 años, el senador de Filipinas se impuso en una decisión desequilibrada que nunca estuvo en duda ante un público que celebró cada uno de sus puñetazos. Aunque la decisión nunca estuvo en duda, Pacquiao presionó a medida que avanzaba la pelea en un intento fallido por lograr un nocaut.

Dos jueces favorecieron a Pacquiao con una puntuación de 116-112, mientras que un tercero le concedió un 117-111. Según el conteo de AP, fue un claro 120-108 para Pacquiao.

Pese a que no hubo nocauts, Pacquiao conectó los golpes más fuertes. En la séptima y la novena ronda sorprendió a Broner con grandes puñetazos de izquierdas que lo hicieron retroceder. Broner, por su parte, pasó la mayor parte de la noche esperando un gran movimiento que nunca llegó.

"A los 40 años todavía puedo dar lo mejor", señaló Pacquiao. "Aunque quería ser más agresivo, mi equipo me dijo que no fuese descuidado, lo contrarrestase y esperase las oportunidades".

Ambos boxeadores se mostraron cautos al final y la pelea se ralentizó en los dos últimos asaltos. El filipino demostró que sigue teniendo la velocidad que impulsó su espectacular carrera. Además, mostró potencia pese a no poder derribar a su rival.

Pacquiao era el claro favorito de los 13,025 espectadores que se congregaron en el MGM Grand Arena para comprobar si al ahora púgil a tiempo parcial le seguía quedando boxeo en los guantes.

