Adriana Díaz le responde a seguidora con tierno mensaje

Con cuatro medallas de oro en los Centroamericanos y varias medallas de bronce conquistadas, la tenismesista Adriana Díaz tuvo mucho que agradecer este año, en especial a aquellos que siguen su carrera deportiva de cerca.

En un tierno mensaje que colgó una seguidora de la tenimesista en su cuenta de Twitter, en respuesta a una publicación de Díaz deseando una feliz Navidad, la joven le dejó saber a la deportista el orgullo que siente de verla representar a Puerto Rico.

"Siento como si fueras parte de mi familia. Nos gozamos todos tus triunfos. Estoy seguro que aún quedan muchas metas que alcanzar y no dudo que los celebraremos como la gran atleta que ha dado esta nación. Feliz Navidad! @diaztabletennis #Navidad2018", lee el mensaje.

Díaz, por su parte, agradeció el apoyo y la confianza que recibe a diario de cada una de las personas que le apoyan y siguen su carrera de cerca. Además, expresó también sentir cierta cercanía con aquellos que la alientan a continuar representando a Puerto Rico de la forma que la ha caracterizado hasta el momento.

Adriana Díaz culminará el año ubicándose entre las mejores 35 jugadoras del mundo tras ganar el Campeonato Panamericano en Chile.

La joven ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y conquistó medallas de bronce en la categoría sub'21 en competencias en Bulgaria, Suecia y Eslovenia.

Yo también me siento como si todos fuésemos una familia. 🙏🏼 Todo el apoyo que ustedes me dan a mi, me da una energía súper positiva y me motiva día a día a seguir representando a PR🇵🇷 Feliz navidad a ti también y gracias por creer en mi. https://t.co/8Ae31wItcy

— Adriana Diaz (@diaztabletennis) December 25, 2018