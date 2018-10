BOSTON – Comencemos por lo básico: los Medias Rojas de Boston picaron adelante en la Serie Mundial de las Grandes Ligas y vencieron a los Dodgers de Los Ángeles, por 8-4, ante casa llena en el mítico Fenway Park.

Un jonronazo de tres carreras en la parte baja del séptimo episodio, cortesía del dominicano Eduardo Núñez, puso a temblar las gradas y aseguró la victoria d los locales, que ahora suman 13 triunfos en sus últimos 15 juegos de Serie Mundial, desde 2004.

