Dodgers superan a los Cerveceros y empatan serie de la Nacional

LOS ÁNGELES — Cody Bellinger pegó un sencillo remolcador definitivo en el 13er inning y los Dodgers de Los Ángeles se impusieron el martes 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee para empatar a 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Bellinger envió un lanzamiento de 3-2 del venezolano Junior Guerra (0-1) al jardín derecho para remolcar a Manny Machado, que se lanzó de cabeza y tocó el plato con la mano izquierda para evitar la eliminación y cerrar un emocionante juego que se prologó por cinco horas y 15 minutos.

El Juego 5 de la serie se disputará el miércoles por la tarde en el Dodger Stadium. El abridor de Milwaukee, Wade Miley, se enfrentará al también izquierdo Clayton Kershaw. La serie regresará a Milwaukee el viernes para el Juego 6.

Con un out, Machado conectó un sencillo a la izquierda y llegó a segunda en un wild pitch de Guerra. Con la primera base abierta y el cubano Yasmani Grandal esperando para batear, los Cerveceros eligieron lanzarle a Bellinger, y les salió caro.

"Sinceramente, no pensé que fuese a lanzarme un strike", dijo Bellinger. "Cuando me di cuenta de que me estaba atacando, intenté poner la bola en juego y esperar encontrar un hueco esta vez”.

El manager de Milwaukee, Craig Counsell, dijo: "Pensé que valía la pena correr el riesgo de intentarlo con Bellinger, y si el turno de bateo pasa a Grandal, le damos boleto a Grandal".

Bellinger, quien había entrado al juego como bateador emergente en el sexto episodio, protagonizó también la jugada defensiva del encuentro. Se lanzó sobre la barriga al piso para atrapar un hit de Lorenzo Cain al inicio del 10mo inning, abriendo los brazos y deslizándose como un ángel de nieve por el jardín derecho.

"No he estado mucho por ahí, pero jugué un poco en el jardín derecho en las menores así que fue algo natural para mí”, explicó Bellinger. "La vi en el aire así que intenté correr y agarrarla”.

Ambos equipos utilizaron a todos sus jugadores de posición y desperdiciaron numerosas oportunidades. Los Ángeles sacó a todo su bullpen al diamante.

Los Dodgers tuvieron 17 ponches, todos contra relevistas de Milwaukee, y acumulan 49 en la serie. Los Cerveceros abanicaron a rivales en 15 ocasiones.

Los Ángeles puso el 1-0 en la pizarra con un sencillo remolcador de Brian Dozier en el primer lanzamiento que tuvo de Gio Gonzalez, quien se marchó del juego en el segundo inning tras torcerse un tobillo al fildear un sencillo al cuatro del cubano Yasiel Puig. Los Cerveceros empataron en el quinto gracias a un doble remolcador del bateador emergente dominicano Domingo Santana.

La victoria fue para el cerrador mexicano de los Dodgers Julio Urías (1-0), que lanzó una entrada con un hit y un ponche. Guerra cargó con la derrota luego de conceder dos hits y la carrera definitiva en tres episodios y dos tercios en la lomita.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jesús Aguilar de 5-1; Manny Piña de 2-1; Orlando Arcia de 5-1, con una anotada; Junior Guerra de 1-0. El curazoleño Jonathan Schoop de 5-0. Los dominicanos Freddy Peralta de 1-0; Domingo Santana de 1-1, con una remolcada.

Por los Dodgers, El puertorriqueño Enrique Hernández de 2-0. Los cubanos Yasiel Puig de 3-1; Yasmani Grandal de 1-0.