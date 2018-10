Javy Báez se luce como modelo para H&M

El pelotero boricua Javy Báez colgó sus ganchos y su guante de béisbol para deslumbrar como modelo frente a las cámaras.

Y es que el segunda base de los Cachorros de Chicago fue escogido por la tienda de ropa H&M para modelar la nueva colección de otoño. No se trata de la primera vez que el apodado "El Mago" posa frente a las cámaras. El año pasado hizo lo propio —en esa ocasión sin ropa— para la edición "Body Issue" de la revista de ESPN.

On set in the new @hmusa fall collection 👀🙌 #HMMan #HMxMe #ad https://t.co/AoELGlmB9g

En el set de @hmusa. Aqui la nueva colección de #HMMan #HMxMe para este otoño 👀🙌 pic.twitter.com/8zw692rqJu

— Javier Báez (@javy23baez) October 8, 2018