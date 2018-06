Diego Costa le pide a periodista iraní que no haga preguntas tontas

España le ganó con mucho sufrimiento a Irán en la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Rusia 2018, gracias a un nuevo gol de Diego Costa, quien se trenzó en una discusión con un periodista justo al final del partido.

El jugador de Atlético Madrid fue elegido como el "Man of the Match" por la FIFA, es por ello que tuvo que dar la entrevista a la televisión oficial tras el duelo, donde el encargado de hacer las preguntas era un periodista iraní, quien no tuvo tapujos en preguntarle al goleador por las críticas que genera su estilo aguerrido de juego.

Al escuchar el cuestionamiento, el nacido en Brasil le pidió al periodista que sus consultas sean "sacándose la camiseta" y luego le dijo de forma "no me hagas preguntas tontas".

"Si la primera parte ellos nos estaban provocando todo el rato a nosotros. Hay que venir a ver el partido bien, no porque sea de tu país y vienes a hacer una pregunta tonta", le dijo Costa al periodista.



Ya más tranquilo, el ex Chelsea señaló que "creo que lo más importante es ganar partidos y estoy muy contento además por el gol. Aunque hoy ha sido por suerte pero ha dado la victoria en un partido complicado".

Diego Costa es uno de los mejores jugadores de Rusia 2018, porque en los dos partidos que ha jugado ya lleva tres goles.

