Adriana Díaz debuta con victoria en la liga india

La puertorriqueña Adriana Díaz cumplió con las expectativas que su nuevo club esperaba de su nivel cuando debutó hoy con victoria con su equipo Dabang Smashers en la segunda temporada de la liga india.

La liga CEAT Ultimate Table Tennis (UTT) de India está llevando a cabo su segunda temporada. Esta se extenderá 18 días desde el pasado 14 de junio, con partidos a celebrarse en las ciudades de Pune, Delhi y Kolkata.

La tenimesista logró vencer a su contrincante Pooja Sahasrabudhe de Warriors TTC en tres sets de 11-7, 11-9 y 11-7.

Vea las jugadas más destacadas de Díaz en su último partido.

La boricua viene de jugar el Mundial por equipos de tenis de mesa en Suecia, donde junto a su hermana Melanie y Daniely Ríos mantuvieron el nivel hasta el final para permanecer en la División II.

.@DabangSmashers' @diaztabletennis was unstoppable in the final match! 🔥

What a player! 🤯#DSvWAR #UpTheGame #EasyEndsHere pic.twitter.com/Ik5Bc7zUYm

— Ultimate TableTennis (@UltTableTennis) June 16, 2018