Estas son las fechas con los horarios de los juegos de la Copa Mundial FIFA 2018

La Copa Mundial de la FIFA en Rusia 2018 arrancó hoy jueves, 14 de junio, con una ceremonia de apertura en el Estadio Luzhniki en Moscú, siendo Rusia y Arabia Saudita los equipos que inaugurarán el evento deportivo mundial, en un partido correspondiente al Grupo A.

Te presentamos las fechas con las horas locales de los juegos de la Copa Mundial de la FIFA.

15 de junio:

Egipto vs Uruguay – 8 AM

Portugal vs España – 2 PM

16 de junio:

Francia vs Australia – 6 AM

Argentina vs Islandia – 9 AM

Perú vs Dinamarca – 12 MD

Croacia vs Nigeria – 3PM

17 de junio:

Costa Rica vs Serbia – 8 AM

Alemania vs México – 11 AM

Brazil vs Suiza – 2 PM

18 de junio:

Suecia vs Corea del Sur – 8 AM

Bélgica vs Panamá – 11 AM

Túnez vs Inglaterra – 2 PM

19 de junio

Colombia vs Japón – 8 AM

Rusia vs Egipto – 2PM

20 de junio

Portugal vs Marruecos – 8 AM

Uruguay vs Arabia Saudita – 11 AM

Irán vs España – 2 PM

21 de junio

Dinamarca vs Australia – 8 AM

Francia vs Perú – 11 AM

Argentina vs Croacia – 2 PM

22 de Junio

Brasil vs Costa Rica – 8AM

Nigeria vs Islandia – 11 AM

Serbia vs Suiza – 2PM

23 de Junio

Bélgica vs Túnez – 8 AM

Alemania vs. Suecia – 2 PM

24 de Junio

Inglaterra vs Panamá – 8 AM

Japón vs Senegal – 11 AM

Polonia vs Colombia – 2 PM

25 de Junio

Arabia Saudita vs Egipto – 10 AM

Uruguay vs Rusia – 11 AM

Irán vs Portugal – 2 PM

España vs Marruecos – 2 PM

26 de Junio

Dinamarca vs Francia – 10 AM

Australia vs Perú – 10 AM

Nigeria vs Argentina – 2 PM

Islandia vs Croacia – 2 PM

27 de Junio

México vs Suecia – 10 AM

Corea del Sur vs Alemania – 10 AM

Serbia vs Brasil – 2 PM

Suiza vs Costa Rica – 2 PM

28 de Junio

Japón vs Polonia – 10 AM

Senegal vs Colombia – 10 AM

Inglaterra vs Bélgica – 2 PM

Panamá vs Túnez – 2 PM

Octavos de Final

30 de Junio al 3 de Julio

Cuartos de Final

6 y 7 de Julio

Semifinal

10 y 11 de Julio

Tercer Puesto

14 de Julio

Final

15 de Julio