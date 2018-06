Kyrie Irving se muestra reservado sobre volver a jugar con LeBron James

BOSTON (AP) — Kyrie Irving se mostró reservado el martes sobre la posibilidad de volver a jugar con su excompañero LeBron James de los Cavaliers de Cleveland la próxima temporada en Boston.

Al preguntársele sobre la posibilidad de que los Celtics intenten incorporar a James a la plantilla, el base no respondió directamente. James, de 33 años, tiene la opción de permanecer en Cleveland la próxima campaña, pero también podría optar por la agencia libre.

“En este negocio he experimentado todo y he visto mucho, así que ya veremos qué decide la gerencia”, dijo Irving cuando le preguntaron si estaría abierto a la posibilidad de jugar nuevamente junto a James.

Irving fue la primera elección de los Cavaliers en el draft de 2011 y jugó tres temporadas con James, de 2014 a 2017. El dúo llegó en tres ocasiones a la final de la NBA y obtuvo un campeonato en 2016.

“Obviamente esto es un negocio a fin de cuentas”, indicó el base. “Los dueños y la gerencia van a hacer lo que sea mejor para nuestro futuro y los apoyo totalmente. Ya veremos qué sucede”.

Irving fue canjeado a Boston el año pasado y promedió 24,4 puntos y 5,1 asistencias en más de 60 juegos durante su primera temporada con los Celtics.

El cinco veces participante del Juego de Estrellas se perdió los últimos 15 encuentros de la campaña regular y toda la postemporada debido a que fue operado de la rodilla.

“Tener algo como eso en forma inesperada fue doloroso porque quería lograr mucho con nuestros muchachos y también individualmente como uno de los líderes del equipo”, expresó Irving.

El escolta también se sometió a una cirugía en mayo para repararle una desviación del tabique nasal, lo cual lo mantuvo al margen del séptimo juego de la final de la Conferencia Este de los Celtics contra James y los Cavaliers.

“Obviamente no se iba a sentir igual (no estar ahí), pero estaba tan orgulloso de nuestros hombres y de lo que hicieron”, señaló Irving. “Superaron muchas expectativas, y no podría estar más orgulloso de ellos”.

Cleveland venció a Boston 87-79 en el séptimo juego para que James llegara a su octava serie final consecutiva. Los Warriors de Golden State barrieron a los Cavaliers, por lo que la foja personal de James en las finales se ubicó en 3-6.

Los Celtics esperan que Irving esté recuperado por completo para cuando empiecen los entrenamientos a fin de año.

“Me siento bien”, apuntó Irving. “El regreso iba a ser un proceso, tan solo asegurarme de que esté lo suficientemente saludable para septiembre. Solo intento no excederme”.