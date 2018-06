Justify hace historia y obtiene la Triple Corona

Justify dominó de principio a fin la carrera de Belmont Stakes para cruzar la meta con casi dos cuerpos de ventaja el sábado para convertirse en el 13er ganador de la Triple Corona del hipismo estadunidense y el segundo en cuatro años.

El potro castaño es el segundo invicto en barrer el Kentucky Derby y Preakness, con lo que mejoró su marca a 6-0 en una carrera en las pistas que inició el 18 de febrero. Seattle Slew terminó invicto al ganar la Triple Corona en 1977.

Justify, que llegó como favorito por 4-5, tomó la punta al salir del arrancadero y se mantuvo al frente de nueve rivales en las extensas curvas de la pista el sábado. Es el primer ganador de una Triple Corona en enfrentar a tantos rivales en la carrera de Belmont de 1,5 millas.

Watch it again…and again….and again. Justify wins the Triple Crown!pic.twitter.com/XbycQAeINt

— Kentucky Derby (@KentuckyDerby) June 9, 2018