Francisco Lindor recibe tremendo reconocimiento

El pelotero puertorriqueño Francisco Lindor fue reconocido como el Jugador del Mes de mayo en la Liga Americana.

La distinción otorgada por la Major League Baseball (MLB) quien reconoció la gesta del campocorto de los Indios de Cleveland.

Durante el mes de mayo Lindor produjo 44 imparables, 27 carreras anotadas y el 10 jonrones. Lindor también tuvo el tercer mejor promedio de bateo (.373) en dicho mes.

Esta es la primera vez que Lindor recibe el reconocimiento. En septiembre del 2015, fue nombrado Novato del Mes en el Joven Circuito.

El segunda base de los Rojos, Scooter Gennett recibió el galardón en la Liga Nacional.

The month of May has been good to the Mash Bros.

Francisco Lindor: .368, 13 2B, 9 HR, 22 RBI

Jose Ramirez: .333, 12 2B, 11 HR, 25 RBI#RallyTogether pic.twitter.com/DtTvK2PJVC

— Cleveland Indians (@Indians) June 1, 2018