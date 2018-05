Tenista rompe raqueta tras perder juego

En el Masters 1.000 de Roma la tenista checa Karolina Pliskova, quinta del ranking WTA, cayó sorpresivamente ante la griega Maria Sakkari (42º) por 3-6, 6-3 y 7-5 en la segunda ronda del torneo de la capital italiana.

La noticia no fue tanto eso, fue que al perder el partido, en vez de ir a saludar a la jueza del partido como es la tradición, Pliskova decidió romper su raqueta contra su silla por la rabia que le generó el resultado.

La checa tuvo un partido para el olvido, quien comenzó ganando, pero finalmente perdió en tres sets. La eslava, quien es conocida en el circuito por ser fría, protestó más de la cuenta algunas decisiones de la jueza, sobre todo terminando el partido.

Cuando ya estaba descontrolada, se desató una airada discusión entre la jugadora y la umpire, la que se mantuvo tras el término del compromiso.

Además, su entrenador Thomas Krupa, también estaba descontrolado, mientras su pupila discutía, gesticuló y protestó desde la tribuna e incluso realizó un gesto con la mano a través de la transmisión oficial.

No se descartan sanciones de la WTA contra Pliskova luego de su reacción.

Así se enojó Pliskova:

😡 ¡Tremendo enfado de Karolina Pliskova en el Masters de Roma! La checa cayó eliminada ante Sakkari y no perdonó una decisión polémica del juez de silla (vía @theoverrule) pic.twitter.com/BmEW2dE1bQ — ElDesmarque (@eldesmarque) May 16, 2018

🎾 😤 | Karolina Pliskova is het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter. Na afloop van haar verloren partij is dit haar manier van 'bedanken'. pic.twitter.com/1Ww4wNG1he — FOX Sports (@FOXSportsnl) May 16, 2018

I have never seen Pliskova like this. pic.twitter.com/nAI5OcMjdH — Ashish TV 🎾🎥 (@Ashish__TV) May 16, 2018