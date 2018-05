Mónica Puig se retira de torneo italiano por aparente lesión

La tenista Mónica Puig vivió hoy una triste experiencia cuando se tuvo que retirar de los clasificatorios del Internazionali D'Italia por una supuesta lesión, mientras luchaba para entrar a la llave principal del torneo.

Esta era su segunda participación en la temporada de arcilla, que comenzó hace poco.

Puig entregó el partido cuando perdía 4-1 en el primer set frente a la croata Donna Vekic, en la segunda ronda de los clasificatorios. La puertorriqueña llamó a su entrenador, Juan Ignacio "Nacho" Todero para revisarse, y se retiró oficialmente con lágrimas en sus ojos.

Vekic estuvo al lado de la boricua para darle apoyo mientras el encuentro estuvo detenido.

De acuerdo con la información disponible, la puertorriqueña estaba sentida de la lesión desde que comenzó el encuentro. No obstante, todavía no se ha informado qué oficialmente ocasionó el temprano retiro.

Esta lesión pone en duda las próximas dos participaciones que Puig tenía en agenda. Una de ellas era el Internationaux de Strasbourg, en Francia; y el venidero Grand Slam francés, el Roland Garros, que correría de mayo 27 a junio 10.

Fue precisamente en Estrasburgo que Puig, hace dos años, sufrió una lesión de ingle que también la forzó a abandonar el evento.

What a sweet picture! To sit with & comfort an injured/distressed opponent is always an admirable gesture. Chapeau, @DonnaVekic! Hope you're OK, @MonicaAce93. #IBI18 pic.twitter.com/l7dLh57OPV

— Kate Mullen (@NinjaArkRock) May 13, 2018