Un jonrón de Carlos Correa da la victoria a los Astros

Dallas Keuchel permitió solo tres hits en siete entradas en blanco, Evan Gattis y Carlos Correa conectaron un jonrón cada uno por segundo partido en fila y los Astros de Houston derrotaron el domingo 6-1 a los Rangers de Texas.

Keuchel (3-5) ponchó a ocho y dio una base por bolas, mejorando su efectividad de 3.53 a 3.10 con su tercera actuación de tres carreras o menos. Los abridores de Houston registran las tres mejores efectividades de la Liga Americana, liderada por Justin Verlander con la mejor de Grandes Ligas con 1.21. Gerrit Cole con 1.43 y Charlie Morton en 2.03.

Shin-Soo Choo y Adrian Beltré aportaron sencillos consecutivos en la primera entrada, y Keuchel retiró a 16 de sus siguientes 17 bateadores entre un doblete de Jurickson Profar en el cuarto episodio.

Matt Moore (1-5) recibió tres carreras y seis hits en tres innings. Ha concedido 18 anotaciones y 26 imparables en 12 innings y dos tercios en sus últimas tres aperturas.

Por los Astros, el puertorriqueño Carlos Correa de 5-1 con anotada y dos impulsadas. El cubano Yuli Gurriel de 5-2 con dos anotadas y una impulsada. Los venezolanos José Altuve de 5-0, y Marwin González de 4-0.

Por los Rangers, los dominicanos Adrián Beltré de 2-1, y Nomar Mazara de 4-0. Los venezolanos Rougned Odor de 1-1, y Carlos Pérez de 3-1 con anotada e impulsada.

