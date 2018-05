Yadier Molina se recupera tras cirugía por lesión

Que rico se siente caminar sin dolor 😂😂😂 🤔bueno un poco de dolor 😂😂 Gracias a todos por sus oraciones 🙏🏻de verdad q ayudan! Estoy bien positivo y loco de ponerme bien para volver al terreno junto a mi equipo e compañeros ! Nuevamente gracias a todos por mensajes e oracion ! vamos pa lante . Que Dios los Bendiga a todos!! Lets go Cards!!!! #viajosinverjonz👽👽👽 #ymselfie

