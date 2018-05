Mónica Puig enfrentará a la décima raqueta del mundo en Madrid

La tenista Mónica Puig buscará seguir viva en su primer torneo de arcilla cuando en esta semana mida fortalezas contra la jugadora posicionada número diez en el mundo, Petra Kvitova, en el Abierto Mutua Madrid.

Este será el segundo enfrentamiento que la boricua tiene contra alguna de las atletas que están dentro del Top 10 de la Asociación de Mujeres de Tenis (WTA, en inglés) en lo que va de año.

Igualmente, la puertorriqueña está viviendo la primera vez que pasa de la ronda de 64 en este torneo español. Esto fue posible cuando hoy venció a Zarina Diyas, #54 en la escala de la WTA.

El partido se acabó 6-4, 2-6, 6-2.

"Este año poco a poco voy volviendo a la normalidad. El año pasado fue muy fuerte para mí en términos de confianza, y esta temporada ya he empezado a ganar muchos partidos y me siento cómoda. Es la primera vez que gano un partido en el cuadro principal aquí en Madrid después de muchos intentos así que estoy muy contenta", comentó sobre su estado anímico actual.

De acuerdo con Puig, ahora se enfocará en desarrollar un plan de trabajo para el partido que la ayude a mejorar los errores que cometió en el juego anterior.

"Me gusta vivir el presente porque si no gano el primer partido no puedo mirar la siguiente ronda. Es una forma de enfocarlo todo en mí", expresó.

Kvitova viene de haber conquistado su tercer campeonato de la temporada en el Abierto J&T Banka en Praga, en República Checa. La tenista carga 19 victorias y seis derrotas.

Puig, por su parte, camina con diez victorias y siete derrotas.

Empero, el récord entre la checa y la puertorriqueña favorece a la local por un 2-0 (Tokyo y Olimpiadas en el 2016).

La primera de las Top 10 que Puig ha enfrentado fue la número dos, Caroline Wozniacki, en Miami, donde la boricua salió airosa en tres sets.

El abierto todavía no ha publicado los horarios para el enfrentamiento.