Golden State elimina a los Spurs y siguen firme en la NBA

Kevin Durant anotó 25 puntos, Draymond Green lideró la sofocante defensa de Golden State y los Warriors soportaron la reacción final de los Spurs para derrotar el martes por 99-91 a San Antonio en el Juego 5 y avanzar a la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste.

Klay Thompson firmó otra actuación estelar con 24 tantos y Green totalizó 17 puntos, siete asistencias y 19 rebotes, su mejor marca en un juego de postemporada. Golden State se mostró dominante hasta el último cuarto incluso sin el lesionado Stephen Curry. El dos veces Jugador Más Valioso podría volver a competir pronto tras una lesión en la rodilla izquierda.

"Draymond puede literalmente hacer de todo. Así que estos dos últimos juegos ha estado atrapando rebotes como una bestia”, dijo Thompson. "Y su capacidad para sacar la pelota del aro y forzar una ruptura es lo que anima tanto al ataque”.

LaMarcus Aldridge convirtió una jugada de tres puntos a falta de 1:31 que acercó a los Spurs 93-89, y después tuvo un par de tiros libres a 57,2 del final que redujo la distancia a apenas dos tantos. Green respondió con una canasta lejana y dos tiros libres a 9,1 segundos de la chicharra.

Los Warriors se medirán a Nueva Orleans en las semifinales del Oeste que comenzarán este fin de semana en el Oracle Arena, luego eliminar a los Spurs por un cómodo 4-1 pese a la victoria de San Antonio el domingo. Los Pelicans, comandados por el exasistente de Golden State Alvin Gentry, barrieron a Portland en primera ronda.

Kevin Durant puts up 25 PTS, 6 REB & 5 AST to lead the @Warriors to the Western Conference Semifinals and a date with the Pelicans! #NBAPlayoffs #DubNation pic.twitter.com/pBuZjdM0Lr

— NBA (@NBA) April 25, 2018