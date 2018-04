Gilberto Clavell llegará "atrasado" al conjunto de los Santeros

Mientras más se alarga el tranque que hay en las negociaciones con el jugador Gilberto Clavell, más se atrasa su preparación y encaje deportivo en el conjunto de los Santeros de Aguada camino a la nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), según su entrenador Eddie Casiano.

Actualmente, el agente del jugador, Christian Santaella, y la gerencia de los Santeros se encuentran negociando los términos del contrato. El proceso lleva así desde la semana pasada.

"Cada día que falta es un atraso más, por ende tendría que quedarse a lo último y volver a trabajar en el equipo. A día de hoy quedan 20 días, no se ha reportado y ya se ha atrasado. Tiene que hacer turno, y yo me voy con los que están adelantados", comentó Casiano hoy luego de una práctica con el equipo.

Sobre si había o no alguna "situación" en particular con Clavell, el dirigente sostuvo que "es falso" y que el caso se estaba "sacando de proporción para tirarle al equipo".

Las respuestas vienen ante reclamos que surgieron sobre un "limbo" que había en torno al retorno del también jugador de la Selección Nacional. Los derechos de Clavell, además, los tiene Aguada, por lo que la administración le tenía que dejar saber si le ofrecerían contrato o no.

Sobre esto, Casiano indicó que el contrato fue entregado la semana pasada a Santaella. Asimismo, que todo parece ser un tranque con lo que cobrará el jugador.

"La información que tengo es que su contrato está cerca del tope, de lo máximo que se puede recibir, y el equipo está dispuesto a pagarle hasta el máximo". El nuevo tope salarial es de $60,000; aunque la pasada campaña fue de $80,000.

Empero, Casiano clarificó que no tiene espacio en su grupo para personas con aires de estrella. "Jugador que está en actitud de estrella, de pedir y de poner condiciones no va conmigo. Aquí no hay estrellas. Estamos tratando de seguir mejorando".

"Los Santeros de Aguada es un equipo joven. Aquí hay un equipo que tiene mucho por mejorar […] Aquí no estamos en plan de estrella, estamos en plan de familia", destacó.

Sobre la preparación para la temporada del BSN, Casiano adelantó que están esperando la llegada de jugadores como Ramón Rivas, Jonathan Rodríguez y un refuerzo más.

