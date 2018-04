'Yadi' Molina manda a volar su quinto "home run"

El puertorriqueño Yadier Molina mandó la pelota a descansar en los asientos cuando ayer pegó otro home run en las Grandes Ligas, acción que ayudó a los Cardenales de San Louis a vencer a los Reds de Cincinnati 5 por 3.

Este es el quinto cuadrangular de Molina en lo que va de temporada. Actualmente, está en busca de conectar dos más para convertirse en el pelotero que más home runs ha dado en la actual campaña.

"Yadi está pasando por uno de sus mejores momentos. Cada día está mejor, y hoy [ayer] nos ayudó con grandes carreras", comentó el coach de los Cardenales, Mike Matheny.

El puertorriqueño está empate en segundo lugar con otros cuatro peloteros, que también están buscando liderar el renglón de cuadrangulares.

Molina estuvo esta semana en la discusión del mundo del béisbol cuando protagonizó una trifulca con el entrenador de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo. Por la pelea, que no pasó a mayores a parte de palabras y empujones, Molina y Lovullo fueron suspendidos por un partido. Al momento, ambos siguen participando porque están apelando la decisión.

Vea el vídeo:

.@Yadimolina04's homer pulled him into a five-way tie for second place on MLB's home run list! #STLCards pic.twitter.com/tC0n5zFi0I

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) April 14, 2018