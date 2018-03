Mónica Puig logra victoria sobre la número dos del mundo

En el que ha sido su mejor partido de lo que va del año, la boricua Mónica Puig regresó de perder un primer set muy flojo a ganarle ayer a la clasificada número dos en el mundo, Caroline Wozniacki, en la segunda ronda del Miami Open.

Los marcadores favorecieron a la puertorriqueña con 0-6, 6-4 y 6-4.

Aunque uno no se imaginaría que una tenista pudiera regresar de un primer set con derrota tan amplia, la #PicaPower volvió a dejar saber que en el deporte todo es posible hasta que suene la chicharra o hasta que caiga la última bola.

"I've been waiting for this moment and waiting to finally find myself again. It feels really good!" – @MonicaAce93, after tying her career-best win at @MiamiOpen pic.twitter.com/quAeCjyfLe

