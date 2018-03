¿Regresa en Wrestlemania? WWE anuncia que Daniel Bryan puede volver a luchar

Daniel Bryan puede volver a pelear en la WWE. Así lo confirmó la empresa de lucha libre más importante del mundo en su cuenta de Twitter, antes de la emisión de Smackdown Live de esta noche.

El hoy General Manager de la marca azul fue autorizado médicamente para regresar a los rings, tras una serie de consultas a neurocirujanos y especialistas en conmociones cerebrales, luego de las graves lesiones que sufrió Bryan en su cuello que lo llevaron al retiro en 2016, en una emotiva despedida.

El líder del movimiento del "Si" podría hacer su reaparición en Wrestlemania en tres semanas más, llevando su "feudo" que involucra a Shane McMahon (comisionado de Smackdown Live), Kevin Owens y Sami Zayn al ring.

Bryan no lucha desde principios de 2016, cuando sufrió su última lesión que lo terminó alejando de la lucha y en una emocionante noche anunció su retiro en Raw. Desde entonces, no ha peleado y se ha dedicado a su labor de GM de la marca azul.

¿Cuáles serán los planes para el ex campeón mundial de WWE? Esta noche en Smackdown Live habrán más pistas.

BREAKING: @WWEDanielBryan has been medically cleared to return to in-ring action! https://t.co/9GE9KfpeEV

— WWE (@WWE) March 20, 2018