Venus Williams supera a su hermana en Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. — Una hermana está oxidada y acaba de regresar a las canchas tras dar a luz a su hija. La otra ha rejuvenecido a sus 37 años y vuelve a estar entre las 10 mejores tenistas del mundo.

El último capítulo de esta rivalidad no deseada que comenzó 20 años atrás se escribió el lunes, cuando Venus Williams derrotó a su hermana menor Serena por 6-3, 6-4 en la tercera ronda del Masters de Indian Wells, su primer triunfo en la rivalidad entre ambas desde 2014.

Este fue su choque en rondas más altas desde el Abierto de Australia de 1998, cuando Venus, que entonces tenía 17 años, superó a Serena, de 16, en segunda ronda. El del lunes fue el primero desde la final de ese mismo major el año pasado, cuando Serena ganó su 23er título de Grand Slam a pesar de estar embarazada.

"Esta va a ser una gran historia, quizás la historia del año”, dijo Roger Federer, número 1 de la ATP, sobre el regreso de Serena. "Espero que ella decida jugar mucho y disfrutar en el proceso y volver a quien sabe qué nivel".

Pero el lunes, la protagonista fue la tía Venus.

Cerró el encuentro de una hora y media con su segundo punto de partido, cuando una devolución de Serena con un golpe de derecha salió fuera. Fue uno de los 41 errores no forzados que cometió, incluidos 17 en golpes de derecha.

"He tenido la suerte de haber jugador más partidos que ella ahora mismo”, dijo Venus tras su victoria. "Ha vuelto peleando. Tuve ocasiones para que el partido terminase, pero no fue así”.

Venus rompió a Serena en el sexto juego para adelantarse 4-2 en el primer set. Cerró el parcial después de 36 minutos con aces consecutivos que alcanzaron los 173 kilómetros por hora (108 millas por hora) y 193 kmh (120 mph).

"Claramente la conozco bien, pero definitivamente hoy jugó un poco mejor de lo que lo hace normalmente”, señaló Serena. "Su servicio fue muy consistente. Lo hizo todo genial”.

Venus raced out to leads of 3-0 and 5-2 in the second set. Serena's shot went wide to set up her sister's first match point. But Serena cracked a backhand winner down the line for deuce. Venus' forehand was long and she double-faulted away the game to make it 5-3.

Serena held to trail 5-4 with an ace and a clean winner.

Venus faced two break points in the next game, but got bailed out on Serena's consecutive forehand errors to get to deuce. Venus hung on from there to end their 29th meeting.

"Missing shots that I never miss, and so close," Serena said. "At least they're in the margin. I'm getting there. It's not exactly where I want to be, but I'll get there eventually."

Serena aún tiene una ventaja de 17-12 en partidos en que se han enfrentado, aunque Venus igualó a 7 los duelos entre ambas en el circuito de la WTA.

“Realmente aborrezco cada vez que jugamos, pero sí disfruto la batalla cuando ya estoy en la cancha”, afirmó Serena el fin de semana. “Lo de después es lo que no me gusta tanto”.

Ello fue obvio en la red cuando se dieron un abrazo con un solo brazo y ninguna sonrió. Venus hizo su tradicional pirueta de la victoria, pero sin sonreír. Una Serena de rostro adusto salió de la cancha ante los vítores del público, con su dedo índice señalando hacia arriba.

Serena regresó a la competición en Indian Wells tras 14 meses de ausencia, en los que dio a luz a su hija Alexis Jr. y se casó con el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, que estuvo presente en el juego.

"Es bueno no tener que decir que este es el mejor tenis que he jugado nunca y he perdido”, señaló Serena. “Mi margen de mejora es increíble”.

Horas antes, Roger Federer hilvanó una seguidilla de 17 puntos rumbo a una fácil victoria por 6-2, 6-1 ante Filip Krajinovic para alcanzar la cuarta ronda.

El astro suizo no encontró mayores sobresaltos para liquidar en menos de una hora el duelo ante el serbio Krajinovic, 28vo cabeza de serie del primer Masters 1000 de la temporada.

Federer quedó con marca de 65-5 desde que regresó al circuito tras una lesión en la rodilla izquierda el año pasado. Fue un inusual partido diurno por el cinco veces campeón de Indian Wells. Lenny, el hijito de tres años del suizo, vio el partido desde el placo con un gorro de Superman.

Lenny pudo presenciar a su papá sabiendo apurar el paso en un primer set en el que se registraron cuatro quiebres de saque.

Luego que Krajinovic logró quebrarle el servicio para igualar 2-2 la primera manga, el vigente campeón apretó el acelerador. Su tanda de 17 puntos le dejó al frente 6-2, 3-0, y ganó 10 de los últimos 11 games.

"Jugué agresivo y sentí que lo lastimaba con mi slice”, declaró Federer. “Supe darle rienda suelta a todo mi repertorio, y lo compliqué”.

Federer sigue invicto en 2018, con 14 victorias.

Su próximo rival en el desierto californiano será Jeremy Chardy, quien superó 7-5, 4-6, 6-1 a su compatriota francés Adrian Mannarino (20mo cabeza de serie).

Número uno del mundo, Federer busca su tercer título de la temporada, el 98 de su carrera y el 28 en la Serie Masters. Necesita alcanzar las semifinales para mantenerse en la cima del ranking. Si pierde antes de esa instancia, Rafael Nadal volverá a la cima.

Con 36 años, también apunta a batir su propio record como el jugador más veterano en consagrarse campeón de Indian Wells, hito que logró en la edición del año pasado.

En otros partidos del cuadro femenino, la danesa Caroline Wozniacki (2) debió exigirse para vencer 6-4, 2-6, 6-3 a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

Sloane Stephens, la campeona del US Open, perdió ante la rusa Daria Kasatkina por 6-4, 6-3, y la estadounidense quedó con foja de 2-4 este año.

Kasatkina ha vencido a todas las cuatro vigentes campeonas de los Grand Slams: Jelena Ostapenko (Francia), Wozniacki (Australia), Garbiñe Muguruza (Wimbledon) y ahora Stephens.

Stephens, quien conquistó su primer grande en Flushing Meadows el pasado septiembre, perdió en sus debuts en el Abierto de Australia y Sydney antes de alcanzar los cuartos de final en Acapulco.