Los Astros llegan a Casa Blanca, pero sin Carlos Correa

En horas de la mañana de hoy Los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial, llegaron hasta Casa Blanca, pero la visita tuvo un gran ausente: Carlos Correa.

Los Astros dijeron que Correa y el relevista Ken Giles no asistieron por razones familiares, según reseño USA Today.

Es una tradición que el presidente de Estados Unidos invite a los campeones de muchos deportes a la Casa Blanca. Houston aprovechó un día libre en el calendario de partidos de pretemporada para aceptar la invitación del mandatario Donald Trump.

Trump congratulates Springer on World Series MVP pic.twitter.com/KYJFFocYw8 — Brian McTaggart (@brianmctaggart) March 12, 2018

El realizar un viaje especial durante la pretemporada es algo inusual para un campeón de la Serie Mundial.

Los equipos suelen elegir visitar la Casa Blanca de acuerdo con una serie programada en la temporada regular ya sea frente a los Nacionales de Washington o los Orioles de Baltimore. Los Astros no visitan Washington esta temporada y el viaje de Houston a Baltimore no sucede hasta el último fin de semana de la campaña.

Astros arrive at East Room pic.twitter.com/AUjnb7sHgB — Brian McTaggart (@brianmctaggart) March 12, 2018

Carlos Beltrán, quien ganó la Serie Mundial con los Astros en su última temporada, dijo el mes pasado que no acudirá a la ceremonia por razones familiares. Dijo que su decisión no era para enviar un mensaje político, y añadió que no estaba contento con la respuesta del gobierno federal tras la devastación que el huracán María causó en su natal Puerto Rico.