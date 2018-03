Guerrera en un mundo de hombres

El nombre de Amanda Serrano ya está escrito en los libros de historia del boxeo. Una muestra de esto es que “The Real Deal”, como se hace llamar, tiene una carrera con campeonatos mundiales en más divisiones que dos de los mejores boxeadores que ha dado Puerto Rico: Miguel Cotto y Félix “Tito” Trinidad.

Y es que la boricua, de 29 años y con record de 34–1–1, es campeona en cinco divisiones mundiales dentro del boxeo (118, 122, 126, 130 y 135 libras). Esto significa que lideró dos divisiones más que Trinidad, y una más que Cotto.

Las victorias de Serrano son históricas, y representan logros suficientemente grandes como para que ella reciba el mismo respeto y reconocimiento que sus contrapartes en el boxeo masculino. Pero el respeto y el reconocimiento no se ven. Así que, en arroz y habichuelas, el récord de esta boxeadora debería ser remunerado igual que la de cualquier hombre que sea igual de exitoso.

Por ejemplo, en la pelea contra Mayweather, a Cotto se le garantizaron $8 millones, esto según publica Forbes. Otro ejemplo es que, antes de la pelea entre Oscar De La Hoya y Tito Trinidad se garantizó que el mexicano ganaría $21 millones, y el puertorriqueño, $8.5 millones.

Tan reciente como en enero de 2017, Amanda Serrano derrotó a la veterana mexicana Yazmín Rivas. Según la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, Serrano ganó $17,500; Rivas generó $15,000.

“Ser la primera mujer, y la primera puertorriqueña en hacerlo (ser campeona en cinco divisiones) es un gran logro y me encanta”, expresó Serrano en un video publicado por su nueva promotora, Combate Américas. Luego continuó: “Siento que todavía no he recibido el respeto que merezco por ser cinco veces campeona mundial. Pensé que al romper el récord de Miguel Cotto recibiría más reconocimiento y respeto, pero sigo igual. Si fuera hombre, y hubiera logrado la mitad de lo que tengo, sería rica”.

Asimismo, en entrevista con Metro, sostuvo que “estar en un deporte dominado por hombres es difícil. A veces es frustrante porque no nos dan el reconocimiento que merecemos”.

“[Las mujeres] estamos derribando barreras, venimos fuertes y venimos duro. Yo entreno con hombres, así que tengo que dar el 110 % porque quiero probar que pertenezco ahí con ellos. Quiero probar que puedo hacer esto, y lo voy a hacer… Me encanta que, cuando logro mis metas como mujer peleadora, puedo mirarlos y decir: ‘Yo pertenezco aquí, con ustedes.’”

Serrano, quien está contando los días para hacer su debut en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), opinó que el que haya igualdad en el deporte “va a tomar mucho tiempo, pero está comenzando a ocurrir. Estamos noqueado, lanzando puños y lanzando patadas. Estamos tratando de derribar todas esas barreras lo más duro y rápido que podemos. Está mejorando, pero todavía no ha ocurrido. Yo tengo esperanza, y le rezo a Dios para que algún día haya igualdad. No solo en los deportes, sino en todo”.

La atleta explicó que decidió entrar en el mundo de las artes marciales mixtas porque le parece que “en las MMA, muchas chicas obtienen lo que merecen”.

Serrano peleará el 13 de abril en Los Ángeles, California, en lo que será su primera pelea dentro del enjaulado. La atleta oriunda de Carolina se enfrentará a la mexicana Erendira “Aketzaly” Ordóñez en una pelea que ella misma asegura que será una guerra.