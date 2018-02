Empleada doméstica le roba a Carlos Delgado

Esta noche la Policía sometió cargos por escalamiento y robo contra la empleada doméstica del retirado pelotero Carlos Delgado Hernández.

Marisol González Allende, de 57 años de edad, enfrenta cargos criminales por apropiación ilegal agravada y escalamiento agravado.

Los hechos se remontan a los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero del 2018, en la residencia del pelotero en la urbanización Dorado Beach, de Dorado, donde las casas se venden hasta en $6 millones.

Carlos Delgado se percató de la ausencia de varias de sus prendas y presentó una querella ante la Policía.

Posteriormente, un agente solamente identificado por la Policía como Rodríguez, del CIC de Vega Baja, citó a la empleada doméstica del perjudicado, identificada como Marisol González Allende y residente de Toa Baja.

Al ser esta entrevistada por las autoridades, admitió los delitos.

González Allende se apropió de varias prendas valoradas en $27,500 y las empeñó en la Casa de Empeño La Familia, en Bayamón.

Parte de la propiedad hurtada fue recuperada; entre estas, un brazalete en oro con diamantes valorado en $19,200, una sortija en oro valorado en $4,300, un set de pantallas en oro valoradas en $1,500 y una sortija de oro valorada en $1,000.

La fiscal Liz Lopez instruyó que se le sometieran tres denuncias por cada artículo; artículo 182, apropiación ilegal agravada, y el artículo 195, escalamiento agravado.

La juez Nydia del Carmen Ríos Jiménez encontró causa probable para arresto contra la denunciada por los delitos imputados y le fijó una fianza de $48,000, la cual fue prestada mediante OSAJ, quedando en libertad condicional.

La vista preliminar fue pautada para el 19 de marzo de 2018.

Cuando Delgado se retiró hace unos años, indicó a la prensa “quiero estar relax. Lo único que me falta es poner en el carro la tablilla de ‘Retirado’ ”.

“Compartir con mi familia. Ver cómo se desarrolla la vida a diario de los nenes. Quiero disfrutar eso”, y reconoció que “soy un tipo casero y eso ayuda porque no me vas a encontrar en discotecas. Me gusta estar en mi casa. No estoy metido en la vida de nadie y no me importa. Me he involucrado en causas sociales porque la justicia social es importante y una de las cosas que más le hace falta a Puerto Rico. Si no creo en algo, ni caso le hago”, dijo entonces.