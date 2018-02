Puerto Rico le gana a México en clasificatorios para el Mundial de Baloncesto

No estuvo David Huertas, no estuvo Mike Rosario, tampoco pudo estar el mejor anotador del equipo nacional en la primera ventana, Ángel Daniel Vasallo, pero no hubo problemas. Puerto Rico se impuso ante México en su propia casa con marcador final 100-80.

Los nuestros dominaron sin problemas su primera cita clasificatoria en la segunda ventana y con la victoria siguen firmes en la misión de llegar al Mundial de China 2019.

Los boricuas plantaron bandera de principio a fin, combinando buena defensa con un excelente juego colectivo. Puerto Rico cerró la primera mitad con ventaja de diez (49-39) y con una efectividad de 56.2% en tiros de campo. Asimismo, los del patio limitaron el juego de perímetro de los aztecas a un 26.7% de efectividad en esa primera parte del juego en gran labor defensiva.

Al final los 12Magníficos terminaron con 56.2% en tiros de campo y dominando el departamento de asistencias con 25, así como los rebotes (39). Igualmente, la selección nacional contó con una aportación de 46 puntos de la banca.

Los mejores vistiendo los colores de la monoestrellada fueron Gary Browne (con 21 puntos, ocho capturas de balón y cinco asistencias) y Emmy Andujar (18 unidades, cuatro rebotes y seis reparticiones exitosas).

Luego de esta parada, los nacionales viajarán al estado de California para medirse nuevamente a los Estados Unidos el día 26 de febrero. En la primera ventana clasificatoria los de Borinquen, que mejoran su récord a 2-1, abrieron con derrota 85-78 ante el quinteto norteamericano (3-0) y cerraron con victoria ante Cuba (0-3) con marcador 95-72.

Today we accomplished what we wanted with hard work and believing in each other. Next stop, Santa Cruz, California to face USA. #FIBAWCQ #OneTeam🇵🇷

— Eddie Casiano (@ecasiano5) February 24, 2018