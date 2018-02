Bailan "Despacito" en los Juegos Olímpicos de invierno

El éxito mundial de los boricuas Luis Fonsi y Daddy Yankke, "Despacito", sonó hoy en los Juegos Olímpicos de invierno que se celebran en PyeongChang, Corea del Sur.

Y es que este año las reglas de patinaje artístico sobre hielo exigían incorporar un ritmo latino a sus coreografías. Entonces, dos parejas decidieron escoger la icónica canción.

Primero, la utilizaron los surcoreanos Yura Min y Alexander Gamelin. El siguiente dúo, los patinadores chinos Shiyue Wang y Xinyu Liu, también incorporaron la pegajosa melodía de los boricuas.

Esta selección fue producto de una reciente decisión del organismo de permitir bailar sobre el hielo música con letra.

Oye @LuisFonsi FYI the south korean ice skating team skated to Despacito @ the #Olympics 💃🏻💃🏻💃🏻🇵🇷 #boricua pic.twitter.com/wFxEXwNEMo

— MC (@marasantanaaa) February 11, 2018