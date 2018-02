Cleveland envía a Isaiah Thomas a los Lakers

CLEVELAND — Los Cavaliers de Cleveland tienen un acuerdo para enviar al base Isaiah Thomas a los Lakers de Los Angeles, dijo una persona con conocimiento de la transacción.

La persona habló el jueves con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque los equipos necesitaban la aprobación de la NBA antes de completar el canje.

Thomas no se acopló bien con los Cavaliers tras llegar procedente de Boston y jugar apenas 15 partidos. El armador estuvo marginado al inicio de la temporada por una lesión de cadera.

La persona agregó que Cleveland también enviará a Los Angeles al alero Channing Frye y uno de sus dos turnos de primera ronda del draft, a cambio del base Jordan Clarkson y el alero Larry Nance Jr. Los Cavs conservarán el otro turno de primera ronda que recibieron en el canje que envió a Kyrie Irving a Boston a cambio de Thomas.

ESPN reportó primero la transacción.