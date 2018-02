Beltrán no asistirá a homenaje de los Astros en Casa Blanca

El pelotero puertorriqueño Carlos Beltrán no asistirá a la visita que realicen pronto los Astros de Houston a Casa Blanca para ser reconocidos por el presidente Donald Trump por el campeonato que lograron el pasado año en la Serie Mundial ante los Dodgers.

El boricua se mostró decepcionado por la respuesta que ha tenido el gobierno federal ante los pasos de lo huracanes Irma y María sobre la isla en septiembre de 2017.

"No, no voy a ir. Honestamente, no voy a ir. Me quedaré con mi familia. No hay duda de que estoy decepcionado. No soy el único. Hay mucha gente decepcionada. No hemos obtenido algunos beneficios. Al ser parte de los Estados Unidos, esperaba obtener al menos los mismos beneficios cuando ocurren tragedias como esta. El hecho de que no hayamos obtenido eso, sí, es una decepción", sostuvo Beltrán según publicó el portal Daily News de Nueva York.

Beltrán alcanzó junto a los Astros el año pasado su primer anillo de una Serie Mundial y, además, fue pieza clave en el equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, donde obtuvieron el subcampeonato ante la escuadra de Estados Unidos.