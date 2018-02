¿A qué hora y en qué canal es el Super Bowl?

El Super Bowl entre los Eagles de Filadelfia y los Patriots de Nueva Inglaterra podrá verse en Puerto Rico a partir de las 7:30 de la noche.

El juego se juega en Minneapolis. Será a las 6:30 de la tarde para los estados del Este en Estados Unidos. En el Oeste de Estados Unidos será a las 3:30 de la tarde.

Estos son otros horarios, si está en otros países:

México: 5:30 p. m.

Perú: 6:30 p. m.

Colombia: 6:30 p. m.

Ecuador: 6:30 p. m.

Venezuela: 7:30 p. m.

Bolivia: 7:30 p. m.

Paraguay: 8:30 p. m.

Chile: 8:30 p. m.

Uruguay: 8:30 p. m.

Argentina 8:30 p. m.

Brasil: 9:30 p. m.

España: 12:30 a. m. (lunes)

La cadena NBC transmitirá el partido en señal abierta. Telemundo Deportes posee los derechos para la transmisión exclusiva en español del Super Bowl LII.

Este año será mucho más sencillo ver el Super Bowl de forma gratuita por Internet. NBC no requerirá evidencia de una suscripción de televisión de paga, lo que significa que cualquier persona en Estados Unidos podrá ver el juego en línea. Además, se podrá ver el juego a través de un smartphone aunque no sea cliente de Verizon, lo que anteriormente era obligatorio. La mejor experiencia será en una gran pantalla de televisión. Si no cuenta con televisión de paga o una buena señal de antena, puede conectarse al app de NBC Sports a través de varios dispositivos de streaming, incluyendo Apple TV, Roku y Fire TV de Amazon. Telemundo Deportes también tendrá su transmisión online.

Por lo general, las cadenas de televisión requieren que los espectadores se registren con una suscripción de televisión de paga. Eso queda exento desde el comienzo de la cobertura previa al mediodía (hora del este). La transmisión previa concluirá con un episodio de la serie "This Is US" al término del encuentro.

En computadoras de escritorio, estará disponible la misma cobertura a través de NBCSports.com y NBC.com sin que se requiera ninguna suscripción.

Fox, encargada de la transmisión del año pasado, también canceló los requerimientos de suscripción. Lo que es nuevo este año es la transmisión sin restricciones a través de los teléfonos celulares.

Anteriormente se tenía que ser cliente de Verizon para poder ver el juego en un smartphone. Un nuevo acuerdo de derechos significa que los clientes de otras compañías también podrán ver el encuentro en sus teléfonos. En dispositivos móviles de Apple y Android, uno puede recurrir a las apps de NFL y Yahoo Sports (propiedad de Verizon). Desde el teléfono no podrá verse a través del app de NBC, pero sí es una opción en tabletas.

En otras partes del mundo estos serán los canales que transmitirán el Super Bowl:

Argentina : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Bolivia : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Brasil : ESPN y Esporte Interativo.

: ESPN y Esporte Interativo. Colombia : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Costa Rica : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Dominica : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. República Dominicana : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Ecuador : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. El Salvador : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Guatemala : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Honduras : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. México : ESPN, Estadio W (Radio), Fox Sports, TV Azteca y Televisa.

: ESPN, Estadio W (Radio), Fox Sports, TV Azteca y Televisa. Nicaragua : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Paraguay : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Perú : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Uruguay : ESPN y Fox Sports.

: ESPN y Fox Sports. Venezuela: ESPN y Fox Sports.

El show de medio tiempo estará a cargo de Justin Timberlake y el himno lo cantará Pink.

