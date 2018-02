LeBron James descarta rumores de escuchar oferta para jugar con los Warriors de Golden State

El estelar jugador de los Cavaliers de Cleveland LeBron James, rechazó tener interés en reunirse con los Warriors de Golden State con la posibilidad de jugar para ellos la próxima temporada.

James indicó a los medios que está únicamente enfocado en llevar a su equipo a la serie final del baloncesto profesional de la NBA.

Esa fue la reacción de la súper estrella del baloncesto en cuanto a un reportaje de la cadena deportiva ESPN que señaló que el jugador escucharía una oferta para jugar para los campeones defensores, los Warriors de Golden State cuando se convierta en agente libre.

James se convertirá en agente libre al finalizar esta temporada.

En una breve reunión con los medios, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA, confesó a los reporteros que su primera reacción ante la noticia fue reírse. Sin embargo, aseguró que la historia carece de sentido y que desmerece lo que intenta lograr con los Cavaliers.

"Estoy aquí y este es mi presente. Si no lo escucharon de mi, entonces no es cierto. No me importa cuán cercana sea la fuente. Si no vino de mi, entonces no es cierto", precisó James.

El jugador, además, puntualizó que atenderá los asuntos de agencia libre en el verano.