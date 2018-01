Cangrejeros alcanzan boleto para la final del béisbol boricua

Sencillo impulsador dentro del cuadro de Reymond Fuentes, en la entrada de recoger los bates con las bases llenas y luego de dos fuera, guió a los Cangrejeros de Santurce a la victoria anoche al vencer a los Indios de Mayagüez 2-1, en el partido de muerte súbita que da paso a la Serie Final por el Campeonato frente a los Criollos de Caguas, en choque escenificado en el estadio Isidoro “Cholo” García de esta ciudad.

Los Indios, que fungieron como visitantes en su Estadio, tomaron el comando en la cuarta entrada, combinando imparables consecutivos de Jesmuel Valentín y Kennys Vargas, abriendo el episodio. Un batazo por el cuadro de Yariel González que desembocó en un tiro errado del jardinero corto Robert Andino, trajo a Valentín al hogar.

Los Cangrejeros por su parte reaccionaron en la quinta, llevando rápidamente a Edwin Gómez a la inicial por boleto, seguido de un incogible de Gabriel Cancel al izquierdo. Un roletín dentro del cuadro de Yadiel Hernández, colocó hombres en las esquinas. Jake Smith reemplazó a Jonathan Sánchez en el montículo y Juan Silva vino a batear de emergente por Yariel González, y de inmediato conectó elevado de sacrificio al izquierdo para igualar las hostilidades a una carrera por bando.

Santurce, que no solo concluyó igualado en el segundo lugar con los mayagüezanos en la tabla posiciones durante la Serie Regular, sino que también finalizaron igualados a tres en su serie particular, tuvo que esperar hasta la entrada de recoger los bates para sellar su boleto a la Serie Final. Frente al relevista Alex Claudio, Jan Hernández abrió la entrada con línea al izquierdo y llegó a la segunda por error en el fildeo del patrullero Yariel González. Ismael Salgado se sacrificó para llevar a Hernández hasta la antesala, pero alcanzó la inicial por error del antesalista, Emmanuel Marrero. Yadiel Hernández roleteó por segunda base y un tiro certero de Valentín, puso fuera a Jan Hernández en el plato. Yomar Cruz consiguió indiscutible dentro del cuadro para congestionar el tránsito. Fue entonces cuando Fuentes bateó roletín al lado del lanzador Claudio, que no pudo retener, permitiendo anotar a Salgado desde tercera con la carrera de la victoria, dejando sobre el terreno a la Tribu.

El triunfo correspondió a Andrés Santiago (G, 1-0), que lanzó la novena entrada ponchando a los toleteros Kennys Vargas y Randy Ruiz, mientras que Claudio (P, 0-1), sufrió el revés.

Esta noche comienza la acción de la Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente (LBPRC), a un máximo de cinco partidos. Los Criollos de Caguas reciben la visita de los Cangrejeros de Santurce, en el Estadio Evaristo “Varo” Roldán de Gurabo. El juego está pautado a comenzar a la 3:00PM.