"Todos" los contratos del DRD pasaron revisión legal, asegura secretario saliente

Cuestionado por su abrupta salida del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), y abordado con reclamos de mal manejo administrativos en su incumbencia, el saliente secretario Andrés Volmar Méndez aseguró hoy que "todos" los contratos pasaron por el departamento legal de la agencia.

El novel secretario alegó, además, que tampoco fue despedido de su puesto, como planteó un analista deportivo del país.

"Todos los contratos que facultamos en el departamento durante 2017 fueron pasados por la oficina de la división legal y, a su vez, por los procesos ordinarios de el ejecutivo", contestó a preguntas en el programa Jugando Pelota Dura.

Igualmente, se le preguntó si algún contrato otorgado había sido devuelto y si hubo alguna contratación que le indicaron que no podía firmarla. Volmar Méndez precisó que no hubo tal situación, y añadió que él "apenas" firmaba los acuerdos preliminares. "Al final, cuando ya pasaba por todos los procesos de presupuesto, administración y división legal, entonces facultaba la firma".

De igual forma, el joven de 27 años se defendió de las críticas recibidas por el senador Henry Neumann de que su liderazgo en el DRD fue "irrelevante" y sin ningún impacto.

"Yo presenté mi carta de renuncia el viernes y como todo buen titán hasta el último momento continuamos trabajando por Puerto Rico. Yo llevo 17 años como líder recreativo [y] trabajando por el servicio público no remunerado. Así que no había razón, ante esta responsabilidad, [de] no continuar con esa trayectoria de seguir trabajando hasta el último segundo", respondió.

"No [hay nada ilegal], en lo absoluto".

A su vez, se aferró a su versión de que renunció por "razones personales", contrario a lo que explicó el también columnista deportivo Jesús 'Chú' García de que lo habían despedido.

Interrogado por otros señalamientos de que su salida se debió a que no le gustaba la idea de la fusión con el Departamento de Educación —como parte de una supuesta propuesta del Gobierno para consolidar agencias— Volmar Méndez salió al paso y comunicó que no ocurrió por eso.

Junto a eso, sí explicó que tuvo retos al trabajar con $20 millones menos gracias a la Junta de Control Fiscal (JCF) y el "colonialismo rampante" y operar con 500 empleados menos del programa Vivienda En Acción.

Según el exsecretario, esta última propuesta fue denegada por el Departamento de Vivienda.

"Ciertamente teníamos las manos atadas, pero sin duda alguna le metimos el corazón. Yo creo que eso ha sido lo más importante. Ha sido un año extraordinario, nos hemos ganado el corazón de mucha gente y hemos podido llegar a muchos lugares vulnerables y a muchos sectores que antes no eran escuchados".

Ayer, el gobernador Ricardo Rosselló designó a Adriana Sánchez Parés como nueva secretaria. Sánchez Parés jugó voleibol en la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde quedó campeona en el 2004. Asimismo, fue parte de las Llaneras de Toa Baja en las categorías menores hasta segunda superior y también jugó en Madrid, mientras realizó estudios en España.

William Villafañe, secretario de la gobernación, informó el viernes pasado de la renuncia inmediata del exsecretario del DRD. En ese momento, se le agradeció su labor que hizo desde el puesto.